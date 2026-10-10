बड़ा फेरबदल: बिहार में पांच आईपीएस समेत छह पुलिस अधिकारियों का तबादला, रत्न संजय बने एडीजी

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इसके अलावा गृह विभाग ने रत्न संजय को मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के एडीजी का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान किया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही डीजी प्रशिक्षण निर्मल कुमार आजाद मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अतिरिक्त प्रभार से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं।गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्व में विधि-व्यवस्था विभाग के एडीजी पद की जिम्मेदारी संभाल रहीं के सुहिता अनुपम अब सीआईडी (कमजोर वर्ग) के अपर पुलिस महानिदेशक पद की कमान संभालेंगी। इसके साथ ही प्रशासनिक फेरबदल के तहत अरवल जिले की एसपी के पद पर कार्यरत रहीं नवजोत सिमी को स्थानांतरण के बाद सीआईडी में एसपी के पद पर नियुक्त किया गया है।गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार ने राज्यपाल के परिसहाय पद पर तैनात रहे किरण कुमार गोरख जाधव को अरवल जिले का नया एसपी नियुक्त किया है। इसके साथ ही बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बीसैप)-10, पटना के समादेष्टा चंद्रप्रकाश को स्थानांतरित करके पटना मध्य का नया नगर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं अब तक पटना मध्य के नगर पुलिस अधीक्षक का प्रभार संभाल रहीं बिहार पुलिस सेवा की अधिकारी ममता कल्याणी को बीसैप-10, पटना के समादेष्टा पद की कमान सौंपी गई है।