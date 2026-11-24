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वन्य जीवों पर क़रीब डेढ़ दशक से काम कर रहे विशेषज्ञ अभिषेक बताते हैं कि यह हिरण अपने साथ दुनिया की सबसे मनमोहक सुगंध को लेकर चलते हैं, जिसे कस्तूरी कहा जाता है। परफ्यूम इंडस्ट्री में कस्तूरी का एक अलग ही क्रेज है। बड़ी से बड़ी परफ्यूम कम्पनियां इस कस्तूरी का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए करती हैं, जिसे लेबल पर मस्क के नाम से दर्शाया जाता है।चुकी कस्तूरी एक मृग की नाभि के नीचे की ग्रंथि में पाया जाता है, इसलिए इस मृग को कस्तूरी मृग और अंग्रेजी में मस्क डियर के नाम से ही जाना जाता है”। बकौल अभिषेक, हिरण की लगभग सभी प्रजातियों में कस्तूरी को बेहद दुर्लभ माना जाता है। नर मृग की नाभि के नीचे और जननांग के ऊपर के भाग में त्वचा के अंदर मौजूद ग्रंथि में दुनिया के सबसे मनमोहक खुशबू में से एक का सोर्स ‘कस्तूरी’ मौजूद रहता है।अभिषेक बताते हैं कि, धरती पर कस्तूरी मृग की सात प्रजातियां पाई जाती थीं। लेकिन मदमस्त कर देने वाली खुशबू से लैस कस्तूरी को पाने की चाहत ने शिकारियों को इसके अंधाधुंध शिकार के लिए खूब उकसाया। परिणामस्वरूप वर्तमान में धरती पर इसकी सिर्फ एक प्रजाति का अस्तित्व ही बच गया है।चीन और रूस अलावे भारत में इन्हें हिमालय के ऊपरी और मध्य भागों में स्थित वनों ने देखा जाता है।हिमालय की तराई क्षेत्र में बसे बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व इन्हें देखे जाने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कभी न कभी इस प्राणी की मौजूदगी VTR की सीमा में भी हुई होगी।इसका कारण VTR में हिमालयन सेरो की मौजूदी है। दरअसल, “हिमालयन सेरो" बकरी की एक ऐसी प्रजाति है, जो सिर्फ हिमालय के ऊपरी भागों में स्थित वनों या क्षेत्रों में ही पाई जाती है। लेकिन VTR में बाघों के लिए लगाए गए कैमरा ट्रैप में इनकी मौजूदगी दर्ज की गई है। वर्तमान में कस्तूरी मृग के शिकार पर प्रतिबंध है। पकड़े जाने पर शिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ अब ऑर्गेनिक कस्तूरी नहीं, बल्कि लैब में निर्मित कस्तूरी की खुशबू वाले रसायन का उपयोग करते हैं।