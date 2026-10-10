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गजब का जज्बा: स्केटिंग के सहारे देश नापने निकले बिहार के दो दोस्त, युवाओं को देंगे फिटनेस का संदेश

Sat, 10 Oct 2026 09:19 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा Published by: सारण ब्यूरो Updated Sat, 10 Oct 2026 09:19 PM IST
सार

बिहार के बेतिया निवासी शेख अजमुल और सीवान के नजरे आलम स्केटिंग के सहारे देश भ्रमण पर निकले हैं। दोनों का उद्देश्य विभिन्न राज्यों की संस्कृति और विरासत जानने के साथ युवाओं को फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है।

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Two friends from Bihar set out to traverse the country on skates:
बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित मांझी में किया गया स्वागत: - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के दो दोस्त स्केटिंग के सहारे देश भ्रमण पर निकल पड़े हैं। पश्चिम चंपारण के बेतिया निवासी शेख अजमुल और सीवान जिले के महाराजगंज निवासी नजरे आलम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों और प्रमुख शहरों की यात्रा करने के साथ युवाओं को फिटनेस, साहस, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। दोनों स्केटिंग के माध्यम से देश की विविध संस्कृतियों, परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को करीब से जानना चाहते हैं। सामान्य तौर पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोग ट्रेन, बस या निजी वाहनों का सहारा लेते हैं, लेकिन इन दोनों दोस्तों ने स्केटिंग को अपना माध्यम चुना है। उनकी यह अनोखी पहल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रही है।

मांझी की मियां पट्टी पहुंचे दोनों दोस्त
शनिवार की शाम दोनों दोस्त सारण जिले की मांझी नगर पंचायत स्थित मियां पट्टी पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों को अपनी यात्रा और इसके उद्देश्य के बारे में बताया। स्केटिंग के सहारे लंबी दूरी तय करने के उनके संकल्प को जानकर लोगों में उत्सुकता देखने को मिली।

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देश की संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का लक्ष्य
दोनों दोस्तों के मुताबिक, उनकी यात्रा का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों और प्रमुख शहरों की संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक स्थलों को करीब से जानना है। वे अलग-अलग क्षेत्रों के रहन-सहन, सामाजिक विविधता और सांस्कृतिक पहचान को समझना चाहते हैं। उनकी यात्रा योजना में अजमेर शरीफ शामिल नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर वे अपने अनुभवों के जरिए लोगों को अपनी इस मुहिम से जोड़ना चाहते हैं।

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युवाओं को फिटनेस और अनुशासन का संदेश
दोनों की इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य युवाओं को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। वे स्केटिंग को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि साहस, संतुलन, नियमित अभ्यास और अनुशासन से जुड़ी गतिविधि के रूप में भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनका मानना है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास जरूरी है। इसी संदेश के साथ दोनों दोस्त अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं।

दोस्ती से शुरू हुई पहल, राष्ट्रीय एकता का संदेश
बेतिया के शेख अजमुल और सीवान के नजरे आलम की यह यात्रा दोस्ती, साझा सोच और कुछ अलग करने की चाह का उदाहरण है। दोनों स्केटिंग के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों को करीब से देखना और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में यात्रा के दौरान उन्हें अलग-अलग भाषाओं, खानपान और परंपराओं को जानने का अवसर मिलेगा। दोनों की यह पहल युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ देश की सांस्कृतिक विविधता को समझने की प्रेरणा भी दे सकती है। अब देखना होगा कि स्केटिंग के सहारे शुरू हुई उनकी यह यात्रा किन-किन पड़ावों तक पहुंचती है।

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