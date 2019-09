श्रीनगरः राज्यपाल से मिले कारागार महानिदेशक वीके सिंह और कुलपति रविंद्र कुमार सिन्हा

कारागार महानिदेशक वीके सिंह ने शनिवार को राजभवन में राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक वीके सिंह ने राज्यपाल मलिक को जम्मू-कश्मीर की जेलों में सुरक्षा प्रबंधों, संख्या, कारागार में कैदियों की क्षमता और कामकाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में भी बताया। इस दौरान डीजीपी ने जेलों में चलाए जा रहे कैदी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। राज्यपाल मलिक ने जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

