आतंक पर प्रहार: शोपियां में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़; बड़ी संख्या में मिले हथियार

आगे की जांच जारी

सुरक्षाबलों ने सभी हथियारों और गोला-बारूद को जब्त कर लिया है। इन हथियारों को यहां किसने छिपाया था और आतंकियों की इसके पीछे क्या मंशा थी, इसका पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। इस खुलासे के बाद से इलाके में चौकसी और बढ़ा दी गई है तथा सर्च ऑपरेशन जारी है।