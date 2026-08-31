आतंक पर प्रहार: शोपियां में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़; बड़ी संख्या में मिले हथियार
सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाने से कई घातक हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं।
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जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षाबलों ने एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान एक संदिग्ध आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।
संयुक्त अभियान में मिली सफलता
यह अभियान जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। खुफिया जानकारी के आधार पर जब टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, तो इस ठिकाने का पर्दाफाश हुआ।
बरामद हथियारों की सूची
सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाने से कई घातक हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। बरामद किए गए सामानों में शामिल हैं-
1 एके-47 राइफल
2 एके-47 मैगजीन
7.62 एमएम के 60 राउंड (गोला-बारूद)
1 पिस्तौल
1 ग्रेनेड
9 एमएम के 6 राउंड
आगे की जांच जारी
सुरक्षाबलों ने सभी हथियारों और गोला-बारूद को जब्त कर लिया है। इन हथियारों को यहां किसने छिपाया था और आतंकियों की इसके पीछे क्या मंशा थी, इसका पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। इस खुलासे के बाद से इलाके में चौकसी और बढ़ा दी गई है तथा सर्च ऑपरेशन जारी है।