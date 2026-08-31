फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Major success for security forces in Shopian terrorist hideout busted

आतंक पर प्रहार: शोपियां में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़; बड़ी संख्या में मिले हथियार

Mon, 31 Aug 2026 06:27 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शोपियां
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शोपियां Published by: विकास कुमार Updated Mon, 31 Aug 2026 06:27 PM IST
सार

सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाने से कई घातक हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। 

विज्ञापन
Major success for security forces in Shopian terrorist hideout busted
बरामद हथियार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षाबलों ने एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान एक संदिग्ध आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

विज्ञापन

संयुक्त अभियान में मिली सफलता
यह अभियान जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। खुफिया जानकारी के आधार पर जब टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, तो इस ठिकाने का पर्दाफाश हुआ।

विज्ञापन
विज्ञापन

बरामद हथियारों की सूची
सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाने से कई घातक हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। बरामद किए गए सामानों में शामिल हैं-

1 एके-47 राइफल
2 एके-47 मैगजीन
7.62 एमएम के 60 राउंड (गोला-बारूद)
1 पिस्तौल 
1 ग्रेनेड 
9 एमएम के 6 राउंड

विज्ञापन

आगे की जांच जारी
सुरक्षाबलों ने सभी हथियारों और गोला-बारूद को जब्त कर लिया है। इन हथियारों को यहां किसने छिपाया था और आतंकियों की इसके पीछे क्या मंशा थी, इसका पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। इस खुलासे के बाद से इलाके में चौकसी और बढ़ा दी गई है तथा सर्च ऑपरेशन जारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed