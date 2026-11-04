जम्मू: 'मोदी को चुनाव से चुनौती देने में असमर्थ, इसलिए अराजकता का सहारा ले रही कांग्रेस', बोले राम माधव

क्या कांग्रेस घुसपैठियों को भारत में वोट का अधिकार चाहती है?

भाजपा उपाध्यक्ष ने एसआईआर को लेकर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पड़ोसी देशों से बहुत से लोग अवैध रूप से भारत में आ गए हैं। इनमें जम्मू में बसे रोहिंग्या भी शामिल हैं। क्या कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठियों को भारत में वोट देने का अधिकार मिले?



छह करोड़ ऐसे लोगों के नाम, जो कहीं और चले गए

मतदाता सूची से गलती से नाम हटने की संभावना के बारे में पूछे सवाल पर माधव ने दावा किया कि सूची में करीब छह करोड़ नाम ऐसे हैं जो कहीं और चले गए हैं। हटाए गए नामों की जांच की जा रही है। उनके दोबारा नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। लोग फॉर्म-6 व 8 से दोबारा नामांकन या नया नामांकन करा सकते हैं। दावा किया कि बीते 10 साल में मतदाता सूची में करीब 2.5 करोड़ नए वोटर जोड़े गए हैं।



इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर इतिहास याद दिलाया

राम माधव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित किया था। जम्मू-कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने 1987 के विस चुनावों में हुई चुनावी अनियमितताओं को भी याद किया। दावा किया कि कांग्रेस बार-बार ईवीएम से जुड़े अपने दावे साबित करने में नाकाम रही है। राम माधव ने चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे का जिक्र किया। कहा, इसमें पूरी प्रक्रिया का विवरण है। कांग्रेस के 13 करोड़ नाम हटा दिए जाने के दावे पर कहा कि वे ऐसे लोगों को सामने लाएं, जो यह साबित कर सकें कि उनके नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं।