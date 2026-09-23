कटड़ा-जम्मू रेल यात्रियों के लिए अहम सूचना: 13 ट्रेनों की समयसारणी बदली, स्टेशन निकलने से पहले देखें शेड्यूल

कटड़ा से चलने वाली चार एक्सप्रेस ट्रेनों का समय बदला

ट्रेन संख्या 12472, 12474, 12476 और 12478 अब श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से सुबह 9:40 बजे रवाना होंगी। ये ट्रेनें शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन पर सुबह 10:02 बजे पहुंचेंगी और 10:04 बजे रवाना होंगी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर इनका आगमन पूर्वाह्न 11:20 बजे और प्रस्थान 11:30 बजे होगा। शहीद कैप्टन सुनील चौधरी-कठुआ स्टेशन पर दोपहर 12:28 बजे पहुंचकर 12:30 बजे रवाना होंगी। पठानकोट कैंट स्टेशन पर आगमन दोपहर 1:15 बजे और प्रस्थान 1:20 बजे होगा। पठानकोट कैंट के बाद इन ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ट्रेन 12476 में यह बदलाव 23 नवंबर, 12472 में 25 नवंबर, 12474 में 26 नवंबर और 12478 में 29 नवंबर से लागू होगा।



कश्मीर घाटी में चार ट्रेनों का नया समय 25 सितंबर से

ट्रेन संख्या 64651 संगलदान-बारामुला के बारामुला पहुंचने का समय शाम सात बजे और 74617 बनिहाल-बडगाम के बडगाम पहुंचने का समय शाम सात बजे होगा। ट्रेन 74621 बडगाम-बारामुला अब बडगाम से शाम 7:15 बजे रवाना होगी। मज्होम में 7:29 बजे पहुंचकर 7:30 बजे रवाना, पट्टन में 7:38 बजे पहुंचकर 7:39 बजे रवाना, हमरे में 7:47 बजे पहुंचकर 7:48 बजे रवाना और सोपोर में 7:55 बजे पहुंचकर 7:56 बजे रवाना होगी। बारामूला में इसका आगमन रात 8:10 बजे होगा। वहीं 74620 बारामुला-संगलदान के संगलदान पहुंचने का समय शाम 7:20 बजे रहेगा।