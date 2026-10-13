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जम्मू-कश्मीर सड़क हादसा: कहीं खेत में पलटी कार तो कहीं खाई में गिरा ट्रक, तीन हादसों में दो की मौत, सात घायल

Tue, 13 Oct 2026 04:21 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 13 Oct 2026 04:21 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर के राजोरी, रामबन और डोडा जिलों में मंगलवार को हुए तीन सड़क हादसों में 12 वर्षीय बच्ची आफिया कौसर और एक ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हुए।

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Three road accidents in Jammu and Kashmir
Accident Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के राजोरी, रामबन और डोडा जिलों में मंगलवार को हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों में 12 वर्षीय बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि सात अन्य घायल हो गए। हादसों के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

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राजोरी में कार पलटने से बच्ची की मौत
राजोरी जिले के इस्लामपुर गांव के पास एक कार सड़क से फिसलकर खेत में पलट गई। हादसे के समय कार में 12 वर्षीय आफिया कौसर अपने पिता अब्दुल फरीद और दादा मखना के साथ सवार थी। तीनों थानामंडी के भंगाई गांव से राजधानी की ओर जा रहे थे।

हादसे में आफिया की मौत हो गई जबकि घायलों को बचावकर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया। बच्ची के शव को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए शवगृह में रखवाया गया।

रामबन में खाई में गिरा सेब से लदा ट्रक, चालक की मौत
दूसरा हादसा रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाचलाना के पास मंगलवार तड़के हुआ। यहां सेब से लदा एक ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक सादिक खान की मौत हो गई जो राजस्थान का निवासी था। ट्रक में सवार सहायक मोहम्मद सिकंदर घायल हो गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक श्रीनगर से सेब लेकर गुजरात जा रहा था।

डोडा में मिनी बस पलटी, चार यात्री घायल
तीसरा हादसा डोडा जिले के खेलनी के पास हुआ जहां यात्रियों से भरी एक मिनी बस पलट गई। हादसे में कम से कम चार यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
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