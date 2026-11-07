जम्मू-कश्मीर: मैगजीन खाली होने का खुद संकेत देगी पिस्तौल, दोनों हाथों से इस्तेमाल करना होगा आसान

आवाज कम करने के लिए खरीदे जाएंगे 200 साउंड सप्रेसर

दो हजार पिस्तौलों के साथ 200 साउंड सप्रेसर भी खरीदे जाएंगे। साउंड सप्रेसर पिस्तौल की नली के आगे लगाया जाने वाला उपकरण है, जो फायरिंग के दौरान निकलने वाली आवाज को कम करता है। यह 9×19 एमएम कैलिबर के होंगे और इनकी ध्वनि कम करने की क्षमता कम से कम 20 डेसिबल होगी। हालांकि इससे गोली चलने की आवाज पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि उसका स्तर कम होता है।



15 साल तक इस्तेमाल के लिए तैयार होगी पिस्तौल

खरीदी जाने वाली पिस्तौलों की न्यूनतम सर्विस लाइफ 15 साल होगी। वहीं, इसके बैरल की क्षमता कम से कम 20 हजार राउंड फायरिंग की होगी। आपूर्ति के बाद पिस्तौलों पर दो साल की वारंटी भी मिलेगी। खास बात यह है कि वारंटी खत्म होने के बाद भी संबंधित कंपनी को सात साल तक मरम्मत, रखरखाव और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवानी होगी। इसके लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और उनकी कीमतें भी सात साल तक तय रखनी होंगी।