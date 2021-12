बांदीपोरा आतंकी हमला: पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल आतंकी पाकिस्तानी, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

Jammu and Kashmir: Kashmir Police IG Vijay Kumar and General Officer Commanding of Army’s Kilo Force, Sanjiv Singh Slaria chaired a joint meeting of security officers in Bandipora, a day after terrorists shot dead two policemen in the district. pic.twitter.com/ibfhm3cOPm

आईजी विजय कुमार और सेना के किलो फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग संजीव सिंह सलारिया ने जिले में दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या करने के एक दिन बाद बांदीपोरा में सुरक्षा अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की।



शहीद कांस्टेबल सुल्तान के घर पहुंचे डीजीपी और आईजी

बांदीपोरा में आतंकी हमले में शहीद कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान के परिजनों को सांत्वना देने डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजी विजय कुमार उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। सोपोर के शाहवली डांगरपोरा निवासी मोहम्मद सुल्तान के पिता घटना के बाद गुमशुम हैं।

Jammu and Kashmir DGP Dilbagh Singh and Kashmir IG Vijay Kumar visit the residence of constable Muhammad Sultan Dar who was shot dead by terrorists yesterday, in Sopore area of Baramulla



"Police have received some initial clues and are working on it," the DGP says. pic.twitter.com/WTozsOENmY