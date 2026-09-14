Jammu News: घरेलू सत्र से पहले जेकेसीए ने कसा अनुशासन का शिकंजा
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:42 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
- चयन से लेकर सोशल मीडिया तक गतिविधियों पर रहेगी नजर
- मनमानी, मैच की जानकारी लीक करने और गलत बयान पर कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। घरेलू क्रिकेट सत्र शुरू होने से पहले जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) ने खिलाड़ियों, चयनकर्ताओं और टीम अधिकारियों सहित पूरे क्रिकेट ढांचे के लिए नया अनुशासन कोड लागू किया है। इसका सीधा असर उन गतिविधियों पर पड़ने वाला है, जिनको लेकर अक्सर मैदान के बाहर सवाल उठते रहे हैं। अब चयन में मेरिट से हटकर फैसला लेने से लेकर मैच से जुड़ी गोपनीय जानकारी बाहर देने और सोशल मीडिया पर जेकेसीए के खिलाफ आधारहीन बातें फैलाने तक को अनुशासन के दायरे में रखा गया है।
जेकेसीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। इसका सबसे अहम पहलू चयन प्रक्रिया से जुड़ा है। चयनकर्ताओं के लिए साफ किया गया है कि खिलाड़ी का चयन उसकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर ही होगा। किसी खिलाड़ी या उससे जुड़े व्यक्ति से किसी तरह का आर्थिक या अन्य लाभ लेना भी कार्रवाई के दायरे में आएगा। इससे घरेलू क्रिकेट में चयन प्रक्रिया को लेकर जवाबदेही बढ़ाने की तरफ कदम माना जा रहा है।
क्रिकेट मैच के दौरान भी खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए नियम सख्त किए हैं। अंपायर पर दबाव बनाने, लगातार अपील से निर्णय प्रभावित करने, अभद्र व्यवहार, जानबूझकर ध्यान भटकाने या खेल को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई होगी । इसके अलावा मैच से जुड़ी ऐसी जानकारी जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए उसे किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना भी उल्लंघन माना गया है।
विज्ञापन
---
सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
जेकेसीए ने सोशल मीडिया को लेकर भी पहली बार स्पष्ट सीमाएं तय की हैं। जान-बूझकर गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने, बिना आधार आरोप लगाने या जेकेसीए की छवि व कामकाज को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई होगी। हालांकि तथ्यात्मक और सुधार की नीयत से की गई आलोचना को इससे बाहर रखा गया है।
विज्ञापन
- मनमानी, मैच की जानकारी लीक करने और गलत बयान पर कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। घरेलू क्रिकेट सत्र शुरू होने से पहले जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) ने खिलाड़ियों, चयनकर्ताओं और टीम अधिकारियों सहित पूरे क्रिकेट ढांचे के लिए नया अनुशासन कोड लागू किया है। इसका सीधा असर उन गतिविधियों पर पड़ने वाला है, जिनको लेकर अक्सर मैदान के बाहर सवाल उठते रहे हैं। अब चयन में मेरिट से हटकर फैसला लेने से लेकर मैच से जुड़ी गोपनीय जानकारी बाहर देने और सोशल मीडिया पर जेकेसीए के खिलाफ आधारहीन बातें फैलाने तक को अनुशासन के दायरे में रखा गया है।
जेकेसीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। इसका सबसे अहम पहलू चयन प्रक्रिया से जुड़ा है। चयनकर्ताओं के लिए साफ किया गया है कि खिलाड़ी का चयन उसकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर ही होगा। किसी खिलाड़ी या उससे जुड़े व्यक्ति से किसी तरह का आर्थिक या अन्य लाभ लेना भी कार्रवाई के दायरे में आएगा। इससे घरेलू क्रिकेट में चयन प्रक्रिया को लेकर जवाबदेही बढ़ाने की तरफ कदम माना जा रहा है।
विज्ञापन
क्रिकेट मैच के दौरान भी खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए नियम सख्त किए हैं। अंपायर पर दबाव बनाने, लगातार अपील से निर्णय प्रभावित करने, अभद्र व्यवहार, जानबूझकर ध्यान भटकाने या खेल को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई होगी । इसके अलावा मैच से जुड़ी ऐसी जानकारी जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए उसे किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना भी उल्लंघन माना गया है।
विज्ञापन
सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
जेकेसीए ने सोशल मीडिया को लेकर भी पहली बार स्पष्ट सीमाएं तय की हैं। जान-बूझकर गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने, बिना आधार आरोप लगाने या जेकेसीए की छवि व कामकाज को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई होगी। हालांकि तथ्यात्मक और सुधार की नीयत से की गई आलोचना को इससे बाहर रखा गया है।