जम्मू-कश्मीर: सांबा की कीटनाशक फैक्टरी में लगी भीषण आग, अंदर थे 50 कर्मचारी; जहरीले धुएं से मची अफरातफरी

रसायनों के जलने से इलाके में जहरीला धुआं और तेज बदबू फैल गई। इससे आसपास के लोगों को कुछ देर तक सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दमकल विभाग ने एक घंटे में आग पर काबू पा लिया। शाम करीब साढ़े चार बजे फैक्टरी की दो मंजिला इमारत के पिछले हिस्से और पहली मंजिल पर स्थित दो केमिकल स्टोर से अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। आग भड़कते ही वहां काम कर रहे लगभग 50 कर्मचारियों में दहशत फैल गई। सभी ने बाहर निकलकर प्रबंधन को सूचित किया।



शुरुआत में कंपनी प्रबंधन ने अग्निशमन उपकरणों और पानी से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन रसायनों के कारण आग बेकाबू होने लगी। स्थिति बिगड़ती देख दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सांबा फायर स्टेशन के प्रभारी घारदीन के नेतृत्व में दो फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने शाम करीब साढ़े पांच बजे आग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग फैक्ट्री के अन्य हिस्सों तक नहीं फैल सकी।