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Jammu News: जम्मू में सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप 23 से

Sat, 07 Nov 2026 02:44 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:44 AM IST
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sports news
राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ियों का किया जाएगा चयन
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संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। जम्मू-कश्मीर बास्केटबॉल एसोसिएशन (जेकेबीए) सीनियर अंतर-जिला केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। यह प्रतियोगिता 23 से 25 नवंबर तक एमए स्टेडियम जम्मू में होगी। इस तीन दिवसीय चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन करना है।

जेकेबीए ने अपनी सभी संबद्ध जिला इकाइयों को इस संबंध में सूचना जारी की है। चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति संभावित खिलाड़ियों का चुनाव करेगी। ये खिलाड़ी इंदौर (मध्य प्रदेश) में होने वाली 76वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ पुरुष एवं महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय चैंपियनशिप 21 से 27 दिसंबर तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के तत्वावधान में जेकेबीए की ओर से किया जाएगा। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की टीमें हिस्सा लेंगी। सभी संबद्ध जिला इकाइयों के अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम भी इसमें भाग लेगी। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की टीमें भी इस चैंपियनशिप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। पिछले वर्ष की विजेता और उपविजेता टीमों के भी प्रतियोगिता में शामिल होने की संभावना है। यह चैंपियनशिप जम्मू-कश्मीर के बास्केटबॉल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी।
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