Jammu News: सुम्ब के पहाड़ी क्षेत्रों में एसओजी और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

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अभियान के दौरान जवानों ने जंगलों और संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की तथा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से लगातार गश्त की। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में एहतियात के तौर पर समय-समय पर ऐसे सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। विज्ञापन

फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ा दी गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। संवाद अभियान के दौरान जवानों ने जंगलों और संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की तथा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से लगातार गश्त की। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में एहतियात के तौर पर समय-समय पर ऐसे सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ा दी गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। संवाद

सांबा। उधमपुर व कठुआ के पहाडी क्षेत्रों में आतंकी गतिबिधियों के चलते जिले के सुंब के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में गहन तलाशी अभियान चलाकर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी।