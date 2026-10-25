जम्मू: रियासी में दो सड़क हादसों से मची अफरा-तफरी, ऑटो-बाइक की भिड़ंत, मिनी बस भी अनियंत्रित, सात लोग घायल

रियासी जिले में रविवार को दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में सात लोग घायल हो गए। दोनों हादसों के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

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पहली दुर्घटना रविवार सुबह गीतानगर सड़क मार्ग पर हुई, जहां एक ऑटो और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए।



वहीं, दूसरी दुर्घटना ज्योतिपुरम स्थित सलाल प्रोजेक्ट कॉलोनी के मुख्य गेट के बाहर हुई। जानकारी के अनुसार, अरनास की तरफ से आ रही एक मिनी बस अचानक अनियंत्रित होकर टकरा गई। इस हादसे में करीब पांच लोग घायल हो गए। दोनों दुर्घटनाओं में कुल सात लोगों के घायल होने की सूचना है।