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Jammu News: कबूतर के गले से मिला पाकिस्तानी नोट और उर्दू में लिखा संदेश, जांच शुरू

Sun, 25 Oct 2026 02:38 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:38 AM IST
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Pakistani currency note and a message written in Urdu found on a pigeon; investigation underway.
सांबा। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के सटे गांव रीगाल में एक कबूतर मिला है जिसके गले से पाकिस्तानी मुद्रा और उर्दू में लिखा एक हस्तलिखित संदेश प्राप्त होने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस ने कबूतर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार शुक्रवार शाम को रीगाल गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने काली माता मंदिर के समीप मिले एक कबूतर को बॉर्डर पुलिस पोस्ट (बीपीपी) मावा को सौंपा। जांच के दौरान कबूतर के गले में बंधे ताबीज (लॉकेट) से 10 रुपये का पाकिस्तानी नोट और उर्दू में लिखा एक हस्तलिखित संदेश बरामद हुआ। इसके अलावा कबूतर के एक पैर में 03341214150 नंबर अंकित प्लास्टिक की रिंग भी लगी मिली। पुलिस ने कबूतर को अपनी अभिरक्षा में लेकर बरामद सामग्री जब्त कर ली है। मामले की जांच की जा रही है और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां सभी पहलुओं से इसकी पड़ताल कर रही हैं। संवाद
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