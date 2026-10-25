फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Body of Jalandhar employee found hanging in factory

Jammu News: फैक्ट्री में फंदे से लटका मिला जालंधर के कर्मचारी का शव

Sun, 25 Oct 2026 02:37 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Body of Jalandhar employee found hanging in factory
सिडको फेज-3 स्थित फीड इंडस्ट्री का मामला, पुलिस ने शुरू की जांच
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। सिडको औद्योगिक क्षेत्र फेज-3 स्थित फीड इंडस्ट्री में शनिवार सुबह एक कर्मचारी का शव कार्यालय कक्ष में फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान कमल कुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी मकान नंबर 267, लासूरी मोहल्ला, बस्ती दानिशमंदा, जालंधर (पंजाब) के रूप में हुई है, जो उक्त उद्योग में कार्यरत था।

पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पोस्ट रख अंब टल्ली की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन

घटनास्थल पर जिला एफएसएल की टीम तथा क्राइम फोटोग्राफर को भी बुलाया गया, जिन्होंने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस का कहना है कि मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है और सभी पहलुओं से मामले की पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। उधर, फैक्ट्री में शव मिलने की घटना के बाद अन्य कर्मचारियों में दहशत है। हर कोई इस मौत से सदमे में है। क्योंकि कोई हत्या तो कोई आत्महत्या से कड़ी जोड़ रहा है। पुलिस फैक्ट्री की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed