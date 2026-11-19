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डीसी मिंगा शेरपा ने कहा- आगामी 26 जनवरी तक बदलेगा स्कूल का नामसंवाद न्यूज एजेंसीअरनिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर चक्र विजेता राइफलमैन सुनील कुमार की स्मृति को अमर किया जाएगा। जिला प्रशासन ने उनके पैतृक गांव तरेबा में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोटला कैंप का नाम उनके नाम पर रखने का आश्वासन दिया है। साथ ही गांव के मुख्य चौक पर स्मारक भी बनाया जाएगा।बुधवार को ब्लॉक दिवस कार्यक्रम के दौरान डिप्टी कमिश्नर जम्मू मिंगा शेरपा ने यह घोषणा की। उन्होंने सुनील के परिजनों को बताया कि 26 जनवरी से पहले स्कूल का नाम बदल दिया जाएगा। डीसी ने सुनील कुमार के माता-पिता को उनके बेटे के बलिदान को उचित सम्मान देने का भरोसा दिया। उन्होंने राजस्व विभाग को स्मारक के लिए स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए। डीसी ने परिवार से नियमित संपर्क बनाए रखने और उनकी समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया।राइफलमैन सुनील कुमार 4 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के जवान थे। वे 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आरएस पुरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब देते हुए बलिदान हुए थे। उन्हें मरणोपरांत देश के तीसरे सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया गया।सम्मान और पहचान: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में वीर चक्र प्रदान किया था। यह सम्मान शहीद के माता सुदेश और पिता यश पाल ने ग्रहण किया। सुनील कुमार का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में भी दर्ज किया गया है। यह उनके असाधारण साहस और बलिदान की पहचान है।परिवार और स्थानीय लोगों की भावनाएं: बलिदानी के बड़े भाई रजत कुमार ने डीसी के आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान परिवार के लिए गर्व और शोक दोनों का संदेश है। गांव तरेबा में स्कूल और स्मारक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल को सरकार की प्रतिबद्धता बताया है।