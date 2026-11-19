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क्रासरप्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा वजह, टीन शेड पिघले और मशीनरी व कच्चा माल नष्ट गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, एहतियातन मौके पर तैनात रही दमकल गाड़ीहाइलाइट्सरोस्टिंग के लिए जमा किया गया मूंगफली का पूरा स्टॉक जलने से उत्पादन और आपूर्ति पर पड़ेगा सीधा असर • देर शाम तक