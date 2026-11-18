कौन था लतीफ भट्ट?: आतंकी बनने के लिए कॉलेज छोड़ा, एक साल पहले उठाई बंदूक; दहशतगर्द को ढेर कर गदगद हुए जवान
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ भट्ट को एक मुठभेड़ में मार गिराया। वह 15 लाख रुपये का इनामी था और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) हमले का भी जिम्मेदार था। कॉलेज ड्रॉपआउट लतीफ भट्ट एक साल में ही घाटी का मोस्ट वांटेड बन गया था।
विस्तार
लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर लतीफ भट्ट बुधवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। यह घटना जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई। उसे घाटी के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक माना जाता था। उसने ठीक एक साल पहले 18 नवंबर, 2025 को बंदूक उठाई थी।
बार-बार सरेंडर की अपील को ठुकराया: सेना
भट्ट 20 के दशक में था और 11 नवंबर को कुलगाम में सीआरपीएफ पोस्ट पर हमले के लिए जिम्मेदार था। पुलिस ने यह जानकारी दी। कुलगाम के खरेवन क्षेत्र का यह युवक एक सप्ताह बाद एक मस्जिद में फंस गया। उसने वरिष्ठ पुलिस और सेना अधिकारियों की बार-बार आत्मसमर्पण की अपील ठुकरा दी।
ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता
सेना ने उसे बाहर निकालने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसे मार गिराया गया। कुलगाम के पुलिस अधीक्षक अनायत अली चौधरी ने इस अभियान को बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि भट्ट अत्यधिक आत्म-कट्टरपंथी था। इस सफलता के बाद सुरक्षाकर्मियों ने विजय का संकेत दिखाया और मुठभेड़ स्थल के पास अपनी स्थिति संभाली।
पाकिस्तान के संपर्क में था लतीफ भट्ट
लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होने के बाद भट्ट को सीमा पार से निर्देश मिल रहे थे। ये निर्देश शांति भंग करने, पर्यटन को नुकसान पहुंचाने और अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने के लिए थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उसने तीन-चार हमले बेरहमी से किए थे। भट्ट पहले कई बार सुरक्षा बलों को चकमा दे चुका था। इस बार उसे बहुत प्रभावी ढंग से घेरा गया।
कौन था आतंकी लतीफ भट्ट
भट्ट पर 22 जुलाई, 2026 को अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या का संदेह है। वह 31 जुलाई को कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो गैर-स्थानीय मजदूरों की लक्षित हत्या का भी मुख्य संदिग्ध था। पूर्व में बढ़ई का काम करने वाले भट्ट ने 2021 में 12वीं कक्षा पूरी की थी। इसके तुरंत बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया। वह पिछले साल नवंबर में लापता हो गया था और लश्कर-ए-तैयबा तथा उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 15 लाख रुपये का इनाम रखा था। उसके परिवार में माता-पिता, एक भाई और एक विवाहित बहन हैं।