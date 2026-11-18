कौन था आतंकी लतीफ भट्ट

भट्ट पर 22 जुलाई, 2026 को अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या का संदेह है। वह 31 जुलाई को कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो गैर-स्थानीय मजदूरों की लक्षित हत्या का भी मुख्य संदिग्ध था। पूर्व में बढ़ई का काम करने वाले भट्ट ने 2021 में 12वीं कक्षा पूरी की थी। इसके तुरंत बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया। वह पिछले साल नवंबर में लापता हो गया था और लश्कर-ए-तैयबा तथा उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 15 लाख रुपये का इनाम रखा था। उसके परिवार में माता-पिता, एक भाई और एक विवाहित बहन हैं।