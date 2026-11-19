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ज्यौड़ियां। पुलिस स्टेशन खौड़ के गांव कालियां के पास एक खेत में बुधवार को पीआईए लिखा एक संदिग्ध हरा गुब्बारा मिला। इसके मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप और दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तत्काल खौड़ पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में ले लिया। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस गुब्बारे की गहनता से जांच कर रही है, ताकि इसके हवा से उड़कर आने या किसी अन्य मकसद का पता चल सके। प्रशासन ने लोगों से शांत रहने और संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की है। संवाद