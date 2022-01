Republic Day 2022: 15000 फीट की ऊंचाई पर माइनस 40 डिग्री तापमान में ITBP के जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस

आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बीच पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है लेकिन यह हमारे देश के जवानों का हौसला नहीं तोड़ सकी है। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर इंडो-तिबतन बॉर्डर पुलिस(आईटीबीपी) माइनस 40 डिग्री में भी मुस्तैद है।

#WATCH | Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel celebrate #RepublicDay at 14,000 feet altitude in -30 degree Celsius temperature in Uttarakhand. pic.twitter.com/sPPJHqzr1u