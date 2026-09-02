युवाओं के लिए खुशखबरी: जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, 2863 पदों पर भर्ती का एलान

हर जिले के युवाओं को लाभ : जिला स्तर पर भी अवसरों का बंटवारा किया गया है। जम्मू जिले के युवाओं के लिए 65, कठुआ के लिए 50, पुंछ के लिए 49, डोडा और उधमपुर के लिए 46-46, रियासी के लिए 34, किश्तवाड़ के लिए 25, सांबा के लिए 14 और रामबन के लिए नौ पद शामिल हैं।



आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से

आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, अधिकांश आरक्षित वर्गों के लिए 43 और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। सामान्य के लिए 600 और एससी-एसटी के लिए 500 रुपये शुल्क : सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है, जबकि एससी, एसटी-1, एसटी-2, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये है। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी और प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-चौथाई अंक काटे जाएंगे।