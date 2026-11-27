मुनाफे का झांसा, करोड़ों का खेल: एसएसबी जवानों से लेकर आम लोगों तक को लगाया चूना, आठ ठिकानों पर ईडी का छापा
ईडी ने निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में जम्मू-कश्मीर और पंजाब के आठ ठिकानों पर छापा मारा। पूर्व एसएसबी कर्मी गुरमीत सिंह और उसके सहयोगियों पर जवानों समेत कई लोगों को ऊंचे मासिक रिटर्न का लालच देकर ठगने का आरोप है।
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निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर और पंजाब में कई ठिकानों पर छापा मारा। यह कार्रवाई एसएसबी के एक पूर्व कर्मी गुरमीत सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। आरोप है कि उन्होंने निवेश के नाम पर कई लोगों को जिनमें एसएसबी के जवान भी शामिल हैं उन्हे भी का शिकार बनाया।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जम्मू, कठुआ, उधमपुर और पंजाब के पठानकोट में कुल आठ ठिकानों पर तलाशी ली। जांच एक फर्जी निवेश योजना से जुड़ी है जिसमें निवेश की गई रकम को कई गुना बढ़ाने का लालच दिया जाता था।
ईडी की जांच विभिन्न राज्यों में दर्ज कई एफआईआर पर आधारित है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में लोगों से धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की गई थीं। आरोपियों ने एसएसबी के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों समेत आम लोगों को ऊंचे और निश्चित मासिक रिटर्न का भरोसा देकर निवेश के लिए प्रेरित किया था।
जांच में सामने आया है कि विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं के जरिए निवेशकों से करोड़ों रुपये जुटाए गए। ईडी अब इस रकम के लेन-देन, संबंधित कंपनियों और आरोपियों की संपत्तियों की जांच कर रही है।