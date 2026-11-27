उपराज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी नकल मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी के प्रदेश सचिव सनक श्रीवत्स के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि जेकेपीएसआई परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। यदि प्रशासन निष्पक्ष परीक्षा कराने की गारंटी नहीं दे सकता तो इसे आगे बढ़ाया जाए। प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त सचिव राधिका आर्यन, राहुल ठाकुर और जयवर्धनी सिंह परिहार शामिल रहे। उन्होंने विश्वविद्यालयों में एक पाठ्यक्रम-एक फीस नीति लागू करने और जेकेपीएससी में नियमित चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की मांग की।



पुलिस स्पष्ट करे... नकल कराने में कौन-कौन शामिल

विंकल शर्मा ने कहा कि जब फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट परीक्षा के केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर कैसे पहुंचे और प्रश्नपत्र की तस्वीर बाहर कैसे भेजी गई। उन्होंने कहा कि केवल कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेने से मामला खत्म नहीं होता, जांच में यह सामने आना चाहिए कि परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर इस पूरे प्रकरण में कौन-कौन शामिल था। विंकल शर्मा ने कहा कि पुलिस की जांच में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। ऐसे में अभ्यर्थी जेकेएसएसबी की अगली परीक्षाओं पर कैसे भरोसा करें। उन्होंने अकाउंट्स असिस्टेंट परीक्षा मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी उठाई।