जम्मू-कश्मीर: रात के अंधेरे में सीमा पार करने की कोशिश, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 27 Nov 2026 10:37 AM IST
सार
पठानकोट के पहाड़पुर सीमा चौकी क्षेत्र में शुक्रवार तड़के करीब 2 बजे बीएसएफ जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। जवानों की चेतावनी के बावजूद घुसपैठिया अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर बढ़ता रहा।
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विस्तार
पंजाब में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शुक्रवार तड़के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। घटना पठानकोट के उज्ज नदी के पास पहाड़पुर सीमा चौकी क्षेत्र में हुई।
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अधिकारियों के अनुसार, घुसपैठिया शुक्रवार रात करीब दो बजे सीमा के पास संदिग्ध गतिविधि करते हुए दिखाई दिया। बीएसएफ जवानों ने उसे चुनौती दी और रुकने के लिए कहा लेकिन वह आगे बढ़ता रहा और अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर जाने लगा। इसके बाद सतर्क जवानों ने उसे गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।
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