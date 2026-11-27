पंजाब में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शुक्रवार तड़के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। घटना पठानकोट के उज्ज नदी के पास पहाड़पुर सीमा चौकी क्षेत्र में हुई।

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अधिकारियों के अनुसार, घुसपैठिया शुक्रवार रात करीब दो बजे सीमा के पास संदिग्ध गतिविधि करते हुए दिखाई दिया। बीएसएफ जवानों ने उसे चुनौती दी और रुकने के लिए कहा लेकिन वह आगे बढ़ता रहा और अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर जाने लगा। इसके बाद सतर्क जवानों ने उसे गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।