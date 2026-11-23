पुल के निर्माण के एवज में मार्च 2025 तक ठेकेदार को 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। जांच के दौरान निर्माण 60 से 70 फीसदी ही होने का खुलासा हुआ है। इस कार्रवाई में उन अधिशासी अभियंता को भी निलंबित कर दिया गया है जिनकी शिकायत के आधार पर पूरा मामला खुला था। पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में सांबा के सुंब ब्लॉक में 181.60 मीटर लंबा पुल का निर्माण हो रहा है।



जांच के दौरान पाया गया कि ठेकेदार भुगतान के अनुसार काम नहीं कर पाया है। पीडब्ल्यूडी की जांच पूरी होने के बाद यह शिकायत उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के पास पहुंची। उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर विभागीय अधिकारियों को भी देरी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पांच अभियंताओं पर कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान सभी अधिकारी लोक निर्माण (आरएंडबी) के चिनाब जोन के मुख्य अभियंता कार्यालय से जुड़े रहेंगे और नियमों के तहत स्वीकार्य निलंबन भत्ते के हकदार होंगे। निलंबन के आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए हैं।