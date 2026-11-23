उन्होंने निर्माणाधीन हेलीपैड का निरीक्षण किया और वेटिंग रूम, फ्रिस्किंग पॉइंट तथा सुरक्षा गार्ड रूम के निर्माण की प्रगति देखी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को पहाड़ी की कटाई का काम तेज करने और हेलीपैड सहित अन्य सुविधाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। फ्रिस्किंग पॉइंट पर सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। इसके बाद उन्होंने शिवखोड़ी मंदिर में माथा टेका।



वैकल्पिक मार्ग, वेटिंग हॉल और कैफेटेरिया के कार्यों की समीक्षा बाद में शिव शक्ति भवन, रनसू में मंडलायुक्त ने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उपायुक्त रियासी कुमार अभिषेक ने विभिन्न कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी दी। बैठक में वैकल्पिक मार्ग का निर्माण, मौजूदा रास्ते का सुधार, वेटिंग हॉल, कैफेटेरिया, ओवरहेड शेड, पेयजल पॉइंट और भवनों के नवीनीकरण सहित कई परियोजनाओं पर चर्चा हुई। पर्यटन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जेपीडीसीएल, पीडब्ल्यूडी और श्राइन बोर्ड के माध्यम से करवाए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई।