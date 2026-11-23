पुंछ की आवाम की तरफ उठने वाले हर हाथ को उखाड़ देंगे : जीओसी

सेना की 25 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल मनोज रूरिया ने पुंछ के लोगों को सुरक्षा का भरोसा देते हुए दुश्मन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पुंछ की आवाम की तरफ उठने वाले हर हाथ को उखाड़ देंगे और बुरी आंख को फोड़ देंगे। सेना पुंछ के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। उनकी जान-माल की रक्षा के लिए सेना हर बलिदान देने को तैयार है।



मेजर जनरल मनोज रूरिया रविवार को 79वें पुंछ लिंक अप दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुंछ के लोगों के साहस, हौसले और देशभक्ति की सराहना करते हुए कहा कि पुंछ लिंक अप के बाद से यहां के लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पुंछ की गौरवशाली गाथा और लोगों के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इसे देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं।



जीओसी ने इस अवसर पर पुंछ के लोगों से दो महत्वपूर्ण वादे किए। उन्होंने कहा कि पहला वादा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान से जुड़ा है। शिक्षा, विकास और प्रशासनिक क्षेत्र में लोगों को आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए सेना हरसंभव प्रयास करेगी। जरूरत पड़ने पर सैन्य कमांडर, सेनाध्यक्ष और प्रधानमंत्री तक के सामने भी इन मुद्दों को उठाया जाएगा।