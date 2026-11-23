जम्मू के एसएसपी जोगिंदर सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मुख्य सरगना सरकारी कर्मचारी है। उसने एक करीबी रिश्तेदार और एक दोस्त को नकल कराने की साजिश रची थी। इसके लिए टेलीग्राम पर तीन सदस्यों का ग्रुप बनाया गया। वह परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर लगे कुछ कर्मचारियों के संपर्क में था।



एसएसपी ने बताया कि परीक्षा शुरू होने के 15 से 20 मिनट बाद अनुपस्थित अभ्यर्थियों की मेज पर रखे प्रश्नपत्र एकत्र कर एक कमरे में रखे गए थे। वहां तैनात एक कर्मचारी ने इनमें से एक प्रश्नपत्र निकाला। वह खुद बाहर नहीं जा सकता था, ऐसे में प्रश्नपत्र दूसरे कर्मचारी को दे दिया। दूसरे कर्मचारी ने इसे बाहर कार में बैठे मुख्य आरोपी तक पहुंचाया।



मुख्य आरोपी ने प्रश्नपत्र की फोटो खींची और फिर वापस परीक्षा केंद्र में पहुंचा दिया। इसके बाद प्रश्नपत्र की फोटो टेलीग्राम ग्रुप में साझा की गईं। ग्रुप में केवल तीन लोग थे। पहले दो आरोपियों ने प्रश्नपत्र से एक-एक अभ्यर्थी को नकल करवाई। तीसरे ने मुख्य सरगना व अन्य की जानकारी के बिना एक अन्य ग्रुप बना रखा था। उसने इसके माध्यम से अन्य 20 से 22 अभ्यर्थियों से संपर्क कर रखा था।



10-12 लाख रुपये में डील: जांच में सामने आया है कि तीसरे आरोपी ने प्रति अभ्यर्थी नकल के बदले 10 से 12 लाख रुपये में साैदा किया था। उसने अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज और चार-पांच से ब्लैंक चेक भी ले लिए थे ताकि परीक्षा पास होने के बाद भुगतान वसूला जा सके। अब तक 1.80 लाख के लेनदेन का पता चला है। इसमें 1.40 लाख बरामद किए जा चुके हैं।