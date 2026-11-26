6 दिसंबर 2001 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रियासी की अदालत की तरफ से उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था।मोहम्मद मंशा वर्ष 2000 से 2007 की अवधि के दौरान एक सक्रिय आतंकवादी था और उसने 2007 में सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि, आत्मसमर्पण के बावजूद वह कानूनी प्रक्रिया से बचता रहा और कानून की पकड़ से बाहर रहा।



2000 से 2007 के बीच उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना और शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े 13 आपराधिक मामले दर्ज थे। निरंतर प्रयासों, सावधानीपूर्वक योजना और विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर माहौर पुलिस स्टेशन और जिला भगोड़ा ट्रैकिंग यूनिट के कर्मियों वाली एक विशेष टीम का गठन किया गया और उसे अवंतीपोरा जिले के त्राल में तैनात किया गया। पेशेवर विशेषज्ञता, दृढ़ता और प्रभावी अंतर-जिला समन्वय के माध्यम से टीम ने अवंतीपोरा पुलिस की सहायता से आरोपी का सफलतापूर्वक पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी रियासी जिला पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने दो दशकों से अधिक समय से लंबित खोज को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है।