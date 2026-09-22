Jammu News: परगवाल सीमा पर मिला पाकिस्तानी कबूतर

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परगवाल। सीमा क्षेत्र के अग्रिम गांव हमीरपुर कोना में सोमवार को एक संदिग्ध कबूतर मिला है जो पाकिस्तान की ओर से उड़कर पहुंचा है ऐसा माना जा रहा है। गांव हमीरपुर कोना के ग्रामीणों ने इस कबूतर को देखा और फिर घेरकर पकड़ लिया। बाद में पुलिस को सौंपा। पुलिस ने कबूतर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कबूतर के दोनों पैरों में एक हरे और एक लाल रंग की रिंग लगी हुई है। दोनों रिंगों पर कुछ नंबर अंकित हैं। पुलिस जांच कर है। रिंगों पर अंकित नंबरों और कबूतर से संबंधित अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। संवाद