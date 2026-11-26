उपराज्यपाल ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों की मेरिट और रैंक की तुलना दूसरी चीजों से करने के बजाय उनकी खुशी, रुचि और सपनों को प्राथमिकता दें। बच्चों को अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके सपनों को उड़ान देने में सहयोगी बनें।



समारोह में जम्मू संभाग की विविधता के बीच प्रतिभाओं का अनूठा संगम देखने को मिला। जम्मू के मैदानी इलाकों से लेकर किश्तवाड़, डोडा और पुंछ के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक, हर जिले से मेहनत और लगन के दम पर मुकाम हासिल करने वाले विद्यार्थी पहुंचे। कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद सफलता पाने वाले इन विद्यार्थियों की उपलब्धियां दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बनीं।



कठुआ की बसोहली चित्रकला और सांबा की बासमती चावल की पहचान वाले क्षेत्र से लेकर उधमपुर की देविका नदी, रियासी की त्रिकुटा पहाड़ियों, राजोरी-पुंछ के पीर पंजाल और रामबन-किश्तवाड़ की चिनाब घाटी तक फैले जम्मू संभाग की प्रतिभाएं एक मंच पर नजर आईं। समारोह ने न सिर्फ विद्यार्थियों की उपलब्धियों को सम्मान दिया बल्कि उनकी मेहनत, संघर्ष और सपनों को भी नई पहचान दी।