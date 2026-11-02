जम्मू: पुलिस चौकी के पास दुकानदार की टांग तोड़ी, 24 घंटे बाद भी हमलावरों का सुराग नहीं; पुलिस अब तक खाली हाथ

हथियारों के साथ युवाओं का पीछा करने वाले बदमाश फरार, पुलिस ने घरों में दी दबिश

रेजीडेंसी रोड पर दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर तनाव सामने आया है। एक गुट के युवकों पर हमला करने की फिराक में पहुंचे दूसरे गुट के लोगों ने हथियारों के साथ उनका पीछा किया। इस मामले में सिटी पुलिस ने छह लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज करने के साथ जांच भी आगे बढ़ा दी है।



पुलिस ने इस मामले में कृष्णा कॉलोनी निवासी गोविंदा, नन्नी ध्रुव, राहिल, राशिद समेत अन्य के खिलाफ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की है। सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने शनिवार को आरोपियों की तलाश में उनके घरों और मोहल्ले में दबिश दी, लेकिन कोई भी वहां नहीं मिला।



पुलिस को शक है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली या अन्य पड़ोसी राज्यों में भाग गए हैं। पुलिस अब उनके संभावित ठिकानों का पता लगाने में जुटी है। दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश के चलते हमले की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।