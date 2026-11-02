श्रीनगर से जम्मू पहुंची सरकार: दरबार मूव के साथ शुरू हुआ सरकारी कामकाज, 154 साल पुरानी परंपरा फिर जारी

जम्मू-कश्मीर में 154 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा के तहत सोमवार को शीतकालीन राजधानी जम्मू से प्रशासनिक कामकाज फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही जम्मू स्थित सिविल सचिवालय, लोक भवन और अन्य सरकारी कार्यालय दोबारा खुल गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सिविल सचिवालय पहुंचने पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और इसके बाद विभिन्न विभागों के कार्यालयों का दौरा कर अधिकारियों से बातचीत की।

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