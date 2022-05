{"_id":"6281ed83eebf951e9d2eabc1","slug":"nearly-18-ropeways-to-be-built-in-hilly-areas-of-jammu-kashmir-under-parvat-mala-yojana-life-will-be-easier-in-areas-facing-lack-of-facilities","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जम्मू कश्मीर: पहाड़ी इलाकों में बनेंगे 18 रोपवे, चंद मिनटों में होगा घंटों का सफर, आसान होगा जीवन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संजीव दुबे, अमर उजाला नेटवर्क जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Mon, 16 May 2022 11:52 AM IST