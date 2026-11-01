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Jammu News: सांबा में सफेदी बिखेर रहा मशरूम, 1200 किसान कमा रहे मुनाफा

Sun, 01 Nov 2026 02:39 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:39 AM IST
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Mushrooms spreading a 'white blanket' in Samba; 1,200 farmers reaping profits
पहले धान और गेहूं की पारंपरिक खेती करने वाले थे यह किसान
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जिले में 20 केंद्रीय कृषि केंद्र साल भर मशरूम की खेती कर रहे
सालाना 10 हजार क्विंटल उत्पादन, 15 करोड़ रुपये का कारोबार
प्रीत चौधरी
सांबा। जिले में किसानों का रुझान अब मशरूम की खेती की ओर बढ़ रहा है। पहले धान और गेहूं की पारंपरिक खेती करने वाले 1200 किसान अब मशरूम उगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिले में 20 केंद्रीय कृषि केंद्र साल भर मशरूम की खेती कर रहे हैं। इससे सालाना 10 हजार क्विंटल मशरूम का उत्पादन हो रहा है। यह कारोबार प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपये का है।
कृषि विभाग के अनुसार, पहले किसान तीन से चार महीने का मौसमी उत्पादन करते थे। अब जिले के 20 किसान पूरे साल मशरूम की खेती कर लाखों रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं। विभाग 20 लाख रुपये का एयर कंडीशनर शेड प्रदान करता है, जिस पर आठ लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है। छोटे किसानों को भी शेड दिए जाते हैं, जिन पर 35 फीसदी सब्सिडी उपलब्ध है। संवाद
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किसानों को मिल रहा लाभ
मशरूम की खेती कर रहे कुलविंदर सिंह पंकज और पुरुषोत्तम लाल ने बताया कि वे पहले धान और गेहूं पर निर्भर थे। कृषि विभाग की मदद से वे पिछले तीन वर्ष से मशरूम की खेती कर रहे हैं। उन्हें इससे अच्छा लाभ मिल रहा है और वे मंडी में बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। विभाग से उन्हें कंपोस्ट पर भी सब्सिडी मिल रही है। किसानों के अनुसार, मशरूम की खेती में मेहनत तो है, लेकिन यह एक नकदी फसल है जिससे अच्छी आमदनी होती है। इस समय मंडी में मशरूम का भाव 200 रुपये प्रति किलो है।
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बीज और सरकारी सहायता
किसानों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में पहले मशरूम की खेती नहीं होती थी। किसान हिमाचल के सोलन से मशरूम का बीज लाते थे। अब जम्मू में ही कृषि विभाग के पास बीज उपलब्ध हैं। विभाग किसानों को इसके लिए जागरूक कर रहा है और कंपोस्ट के बैग सब्सिडी पर दिए जाते हैं। कुछ किसान स्वयं भी कंपोस्ट तैयार करते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छा कारोबार है जिससे किसानों को अच्छी कमाई हो रही है।

आत्मनिर्भरता की ओर
जिले में सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें मशरूम की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसका सकारात्मक असर भी दिख रहा है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किसानों को कंपोस्ट के बैग दिए जाएंगे। कृषि विभाग ने शाह बलोढ़ में कंपोस्ट बनाने का केंद्र स्थापित किया है। यहां बीज तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मुख्य कृषि अधिकारी सांबा राकेश खजुरिया ने बताया कि यह पहल किसानों को सशक्त कर रही है।
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