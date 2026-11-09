जम्मू: देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने दी शुभकामनाएं, विकास और खुशहाली की कामना

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करते हुए राज्य की निरंतर प्रगति की कामना की।

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उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में उत्तराखंड को देवभूमि बताते हुए कहा कि यह राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विशेष पहचान रखता है। विज्ञापन



उन्होंने कामना की कि उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित करता रहे। साथ ही राज्य के लोगों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उत्तराखंड का गठन नौ नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया था। यह देश का 27वां राज्य बना था। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में उत्तराखंड को देवभूमि बताते हुए कहा कि यह राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विशेष पहचान रखता है।उन्होंने कामना की कि उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित करता रहे। साथ ही राज्य के लोगों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उत्तराखंड का गठन नौ नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया था। यह देश का 27वां राज्य बना था।

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