जम्मू कश्मीर: अवंतीपोरा में अनियंत्रित ट्रक ने सीआरपीएफ वाहन को मारी टक्कर, कैमरे में कैद हुआ हादसा

दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में बुधवार को तेज रफ्तार ट्रक सीआरपीएफ के वाहन से टकरा गया। इस दौरान सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर ही है। बताया जाता है कि ट्रक तेज रफ्तार से जा रहा था। इस बीच चालक ने उस पर नियंत्रण खो दिया। इसके बाद ट्रक सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ा सीआरपीएफ के वाहन से टकरा गया। अवंतीपोरा में राष्ट्रीय राजमार्ग के नंबल इलाके में हुए इस हादसे में 130 बटालियन के तीन जवान जख्मी हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Two CRPF personnel were injured after a speedy truck hit their vehicle in Awantipora, Pulwama district earlier today: CRPF