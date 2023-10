जम्मू: महबूबा मुफ्ती ने न्यूजक्लिक पर हुई रेड की निंदा की, कहा- अमृत काल में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध

महबूबा मुफ्ती ने न्यूज पोर्टल 'न्यूजक्लिक' के आवासों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी की निंदा की। उन्होंने कहा कि विपक्षी बैठक में इस पर भी चर्चा हुई और सभी ने इस कार्रवाई की निंदा की है। महबूबा ने कहा कि बहुत कम मीडिया घराने बचे हैं यहां सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार उन्हें भी दबाने का प्रयास कर रही है। जम्मू में नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में आयोजित हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने ये बातें कहीं।

#WATCH | On Delhi Police action on 'NewsClick', PDP chief Mehbooba Mufti says, "We condemn it. In BJP's 'Amrit Kaal' speaking the truth is the biggest crime..." pic.twitter.com/Lu5OPrmPXz