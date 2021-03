जम्मू-कश्मीर: लावेपोरा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान को दी गई श्रद्धांजलि

कश्मीर के लावेपोरा में 25 मार्च को हुए आतंकी हमले में घायल जवान जगन्नाथ रॉय ने सोमवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सीआरपीएफ की तरफ से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद जवान जगन्नाथ रॉय पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। उन्हें आतंकी हमले में गोली लगी थी। बता दें कि गुरुवार शाम करीब पौने चार बजे आतंकियों ने लावेपोरा इलाके में मुख्य चौक के करीब सीआरपीएफ़ की नाका पार्टी के वाहनों पर ताबड़तोड़ फ़ायरिंग की थी।

Jammu and Kashmir: Wreath laying ceremony of CRPF constable Jagganath Roy, who was injured in Lawaypora terror attack on March 25 and succumbed to his injuries yesterday, underway in Srinagar. pic.twitter.com/wFkUEertqA