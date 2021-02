जम्मू-कश्मीरः जैश का आतंकवादी त्राल से गिरफ्तार, हथियार बरामद

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जैश ए मोहम्मद के आतंकी को त्राल इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। सुरक्षाबल पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

One terrorist of Jaish-e-Mohammad (JEM) has been arrested from the Tral area in Jammu & Kashmir, along with grenades