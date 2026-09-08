जम्मू-कश्मीर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा छुट्टी पर, लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना संभालेंगे अतिरिक्त कार्यभार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। यह फैसला जम्मू-कश्मीर के मौजूदा एलजी मनोज सिन्हा के छुट्टी पर जाने के बाद लिया गया है।

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