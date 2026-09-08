जम्मू-कश्मीर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा छुट्टी पर, लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना संभालेंगे अतिरिक्त कार्यभार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: विकास कुमार Updated Tue, 08 Sep 2026 09:30 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के अवकाश पर होने के कारण, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना उनके पद का कामकाज संभालेंगे।
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विस्तार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। यह फैसला जम्मू-कश्मीर के मौजूदा एलजी मनोज सिन्हा के छुट्टी पर जाने के बाद लिया गया है।
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अतिरिक्त जिम्मेदारी
जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के अवकाश पर होने के कारण, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना उनके पद का कामकाज संभालेंगे। प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह नियुक्ति की गई है।
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अस्थायी व्यवस्था
विनय कुमार सक्सेना यह अतिरिक्त प्रभार तब तक संभालेंगे, जब तक मनोज सिन्हा अपनी छुट्टी से वापस लौटकर दोबारा अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते।