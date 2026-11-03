Jammu News: जम्मू-कश्मीर के उद्योगों को 2,500 करोड़ पैकेज मिले, मंत्री से मिले सिंगला

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संवाद न्यूज एजेंसीबाड़ी ब्राह्मणा। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू के अध्यक्ष तरुण सिंगला ने कृषि उत्पादन, वित्त, खनन एवं सहकारिता मंत्री जावेद अहमद डार से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। सिंगला ने मौजूदा उद्योगों के पुनरुत्थान और निरंतर संचालन के लिए 2,500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की मांग की।सिंगला ने बताया कि इन इकाइयों ने क्षेत्र में बड़ा निवेश किया है। ये स्थानीय रोजगार के प्रमुख स्रोत भी हैं। बढ़ती लागत, वित्तीय दबाव और प्रतिस्पर्धा के कारण इन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने जोर दिया कि उद्योगों को संकट से नहीं बचाया गया तो निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।सीकाप के सुदृढ़ीकरण की मांगफेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू के अध्यक्ष ने राज्य औद्योगिक निगम (सीकाप) को मजबूत करने का अनुरोध किया। उनके अनुसार, सीकाप स्थानीय एमएसएमई को विपणन सहायता दे सकता है। यह सरकारी खरीद में अवसर भी उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों के लिए खरीद वरीयता लागू करने की बात कही। इससे स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त व्यावसायिक अवसर मिलेंगे।मंत्री से सकारात्मक संकेतसिंगला ने कहा कि मौजूदा उद्योग की कठिनाइयों को देखते हुए राहत पैकेज जरूरी है। इन इकाइयों का समर्थन निवेश की सुरक्षा और आजीविका के संरक्षण में सहायक होगा। यह जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को मजबूत करेगा। मंत्री जावेद अहमद डार ने उद्योगपतियों की समस्याओं को ध्यान से सुना। सिंगला ने मंत्री के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि चर्चा के आधार पर ठोस बजटीय और नीतिगत सहायता दी जाएगी। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू पहले भी बजटीय सहायता और अन्य मांगें उठा चुका है। संगठन का कहना है कि नए निवेश के साथ स्थापित उद्योगों की रक्षा भी आवश्यक है।