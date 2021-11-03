Jammu News: मीरां साहिब के बंद तारपीन कारखाने में आग, दमकल ने पाया काबू

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संवाद न्यूज एजेंसीमीरां साहिब। कस्बे के साथ सटे एक बंद पड़े तारपीन कारखाने में मंगलवार शाम को अचानक आग लग गई। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया। जानकारी के अनुसार, यह तारपीन कारखाना काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। आग की ऊंची लपटें उठती देख स्थानीय लोगों ने तत्काल संबंधित विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने आग को आसपास फैलने से रोकने के लिए तेजी से प्रयास किए। दमकल कर्मियों की तत्परता के चलते आग पर समय रहते काबू पा लिया गया।फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। घटना में हुए नुकसान का आकलन भी अभी किया जाना बाकी है। गौरतलब है कि यह तारपीन कारखाना लंबे समय से बंद था। सरकार ने जेकेआई की ओर से यहां एक अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। इसी के तहत कारखाने में पड़ी पुरानी मशीनों और अन्य स्क्रैप की नीलामी का कार्य चल रहा था। इसी कार्य के दौरान अचानक आग भड़क उठी।मीरां साहिब बाजार कमेटी के पूर्व प्रधान चौ जनक राज ने इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जेकेआई को मशीन और अन्य स्क्रैप बेचने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण यह घटना हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की।