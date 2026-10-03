फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Emphasis on water and environmental conservation in the Vaishno Devi region.

कटड़ा: श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच जल संरक्षण जरूरी, मंत्री सोमन्ना ने दिए टिकाऊ प्रबंधन पर जोर

Sat, 03 Oct 2026 03:12 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 03 Oct 2026 03:12 PM IST
सार

कटड़ा में केंद्रीय राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जल संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता से जुड़ी पहलों की समीक्षा की।

विज्ञापन
Emphasis on water and environmental conservation in the Vaishno Devi region.
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने शनिवार को कटड़ा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से जल संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्षभर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले तीर्थ क्षेत्रों में जल संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है।

विज्ञापन

समीक्षा बैठक में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक के. मौर्य ने मंत्री को बोर्ड की ओर से जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी दी।

मौर्य ने बताया कि श्राइन बोर्ड की ओर से बारिश के पानी को एकत्र करने के साथ-साथ भूजल स्तर बढ़ाने के लिए ग्राउंडवॉटर रिचार्ज की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा तरल सीवेज के उपचार और क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधरोपण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बैठक के दौरान मंत्री सोमन्ना ने श्राइन बोर्ड की जल संरक्षण, अपशिष्ट जल प्रबंधन और वनीकरण से जुड़ी पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है, जहां पूरे साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

श्राइन बोर्ड की ओर से किए जा रहे प्रमुख उपायों में छतों से वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, तरल सीवेज उपचार और वनीकरण शामिल हैं। बोर्ड का उद्देश्य जल संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के साथ क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है। समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री वी. सोमन्ना अपनी पत्नी के साथ श्री माता वैष्णो देवी भवन पहुंचे और माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed