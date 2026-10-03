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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Bus en route for relief and rescue operations in Ramban meets with an accident.

रामबन के केला मोड़ पर हादसा: राहत-बचाव के लिए जा रही बस सड़क से फिसली; पांच कर्मी घायल

Sat, 03 Oct 2026 11:09 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, रामबन
अमर उजाला नेटवर्क, रामबन Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 03 Oct 2026 11:09 AM IST
सार

रामबन के केला मोड़ के पास एक अन्य बस हादसे के बाद राहत-बचाव कार्य में मदद के लिए जा रही बस सड़क से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें पांच कर्मी घायल हुए।

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Bus en route for relief and rescue operations in Ramban meets with an accident.
Accident Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रामबन जिले के केला मोड़ के पास एक बस सड़क से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस में सवार पांच कर्मी घायल हो गए। यह बस एक अन्य बस के हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य में मदद के लिए मौके की ओर जा रही थी।

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जानकारी के अनुसार श्रीनगर से रामबन की ओर जा रही एक बस पहले केला मोड़ के पास सड़क से फिसल गई थी। इसके बाद राहत और बचाव अभियान में सहायता के लिए जा रही दूसरी बस भी इसी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
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हादसे में पांच कर्मियों के घायल होने की सूचना है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना के बाद पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

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