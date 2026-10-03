रामबन के केला मोड़ पर हादसा: राहत-बचाव के लिए जा रही बस सड़क से फिसली; पांच कर्मी घायल

रामबन जिले के केला मोड़ के पास एक बस सड़क से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस में सवार पांच कर्मी घायल हो गए। यह बस एक अन्य बस के हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य में मदद के लिए मौके की ओर जा रही थी।

विज्ञापन





जानकारी के अनुसार श्रीनगर से रामबन की ओर जा रही एक बस पहले केला मोड़ के पास सड़क से फिसल गई थी। इसके बाद राहत और बचाव अभियान में सहायता के लिए जा रही दूसरी बस भी इसी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विज्ञापन



हादसे में पांच कर्मियों के घायल होने की सूचना है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना के बाद पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार श्रीनगर से रामबन की ओर जा रही एक बस पहले केला मोड़ के पास सड़क से फिसल गई थी। इसके बाद राहत और बचाव अभियान में सहायता के लिए जा रही दूसरी बस भी इसी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई।हादसे में पांच कर्मियों के घायल होने की सूचना है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना के बाद पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

विज्ञापन