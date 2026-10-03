जम्मू पहुंचे रेल राज्य मंत्री: स्टेशन पर यात्रियों से जाना सुविधाओं का हाल, आज वैष्णो देवी भवन जाएंगे

चिनाब ब्रिज पहुंचे मंत्री, कहा- जम्मू से जल्द अमृत भारत ट्रेन चलेगी

रेल राज्यमंत्री वी. सोमन्ना ने शुक्रवार को चिनाब पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे और भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित दुबे भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में रेल संपर्क को नई गति देने की दिशा में शुक्रवार को महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई।



श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर ट्रेनों की गति बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। जम्मू से जल्द ही अमृत भारत ट्रेन चलेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे ने आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों के अनुरूप आधारभूत ढांचा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू मंडल में चार वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और यह मंडल देश के महत्वपूर्ण रेल मंडलों में शामिल है। आने वाले समय में रेल सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा।