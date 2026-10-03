जम्मू: रहीम नगर में चला वन विभाग का बुलडोजर,अवैध ढांचे किए ध्वस्त, 10-12 झुग्गियों समेत एक पक्का मकान गिराया

वन विभाग के डीएफओ अनुराग आर्य ने बताया कि संबंधित जमीन पर पहले ही विभाग की ओर से बोर्ड लगाया गया था। करीब 10 दिन पहले वहां रहने वाले लोगों को जमीन खाली करने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद ढांचे नहीं हटाए गए, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई की।



डीएफओ ने बताया कि जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि कुछ लोग झुग्गियों में रहने वाले परिवारों से किराया वसूल रहे थे जबकि जमीन वन विभाग की है। विभाग ने ऐसे लोगों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।