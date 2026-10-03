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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Forest Department action in Rahim Nagar; 10–12 shanties and a concrete house demolished.

जम्मू: रहीम नगर में चला वन विभाग का बुलडोजर,अवैध ढांचे किए ध्वस्त, 10-12 झुग्गियों समेत एक पक्का मकान गिराया

Sat, 03 Oct 2026 12:56 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 03 Oct 2026 12:56 PM IST
सार

रहीम नगर में वन विभाग ने अपनी जमीन पर बने करीब 10-12 झुग्गियों और एक पक्के मकान को ध्वस्त कर दिया।

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Forest Department action in Rahim Nagar; 10–12 shanties and a concrete house demolished.
अवैध झुग्गियां हटाया गया। - फोटो : संवाद

विस्तार
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रहीम नगर इलाके में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 से 12 झुग्गियों और एक पक्के मकान को ध्वस्त कर दिया।  ये सभी ढांचे वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे।
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Forest Department action in Rahim Nagar; 10–12 shanties and a concrete house demolished.
अवैध झुग्गियां हटाया गया। - फोटो : संवाद

वन विभाग के डीएफओ अनुराग आर्य ने बताया कि संबंधित जमीन पर पहले ही विभाग की ओर से बोर्ड लगाया गया था। करीब 10 दिन पहले वहां रहने वाले लोगों को जमीन खाली करने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद ढांचे नहीं हटाए गए, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई की।

डीएफओ ने बताया कि जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि कुछ लोग झुग्गियों में रहने वाले परिवारों से किराया वसूल रहे थे जबकि जमीन वन विभाग की है। विभाग ने ऐसे लोगों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Forest Department action in Rahim Nagar; 10–12 shanties and a concrete house demolished.
अवैध झुग्गियां हटाया गया। - फोटो : संवाद
उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान करीब 10 से 12 झुग्गियों के साथ एक पक्का मकान भी हटाया गया। अधिकारियों के अनुसार, इलाके में कुछ रोहिंग्या परिवारों के रहने की भी जानकारी सामने आई है।
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