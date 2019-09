कश्मीरः दिन में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में 90 फीसदी की कमी, सामान्य हो रहे हालात, बोले रोहित कंसल

जम्मू कश्मीर योजना आयोग के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने सोमवार को कहा कि घाटी में सभी आवश्यक आपूर्ति लगातार जारी है। श्रीनगर के प्रमुख अस्पतालों में सामान्य रूप से मरीजों को उपचार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 26 हजार से अधिक लैंडलाइन फोन घाटी में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जम्मू और लद्दाख में लैंडलाइन और मोबाइल सेवा पूरी तरह से चालू है। 92 पुलिस थानाक्षेत्रों से दिन के प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा लिया गया है, जिसके मुताबिक 90 दिन में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में 90 फीसदी की कमी की गई है।

J&K Principal Secy,Rohit Kansal:Over 26,000 landlines are functional in the Valley,in Jammu&Ladakh landlines&mobile phones are fully functional. Day time restrictions have been fully lifted from 92 police stations.This makes 90% of Valley free of day time restrictions of any kind https://t.co/zNViH2BUFS